Llama la atención como las imágenes del Horror en la frontera de Melilla - difundidas gracias al riesgo asumido por la sección de Nador de la Asociación de Derechos Humanos Marroquí- que por su crudeza deberían haber despertado conciencias, removido estómagos, provocado indignación colectiva...salvo honrosas excepciones han sido relegadas a un segundo plano donde lo anecdótico se ha impuesto a cualquier intento de denuncia.

Por la forma de tratar la masacre estamos ante un clara muestra de silencio informativo consciente (poner sordina, contar lo mínimo imprescindible y siempre de forma acrítica, como si el desenlace final no tuviera otras alternativas, hasta equipararlo con una catástrofe natural e irremediable y no una decisión política de consecuencias trágicas)y ya se sabe que hay silencios que matan.

Si además comparamos la forma de enfocar la noticia en los medios de difusión y la equiparamos a como estos mismos medios han presentado otra tragedia reciente, la guerra en Ucrania, los ríos de tinta , horas de emisión o tertulias dedicadas al conflicto y a el apoyo unánime a la apertura de fronteras para recibir refugiados, podemos constatar que nada es gratuito.

Una y otra vez se empecinan en pensar por nosotros y en señalar a nuestro pensamiento lo que debe ser el camino correcto.

La insensibilidad ante los muertos de piel negra, el mirar a otro lado y lavarse las manos esconde una buena dosis latente de racismo y desprecio al pobre.

En el primer debate en Canal Sur para las pasadas elecciones andaluzas me llamó la atención que nadie respondiese a la candidata franquista de Vox cuando con un desparpajo supino ( y a sabiendas de que mentía) presentó un panorama idílico de la emigración española a Europa en los años sesenta del siglo pasado.

Y para su otra mentira - mito, la de una "emigración controlada a través del Instituto Nacional de Emigración" nada mejor que los datos.

Y la inmigración clandestina -en la que por supuesto hay mafias que trafican con personas y se enriquecen a su costa- es la cara visible de la explotación a todo un continente como África ( con la connivencia de sus dirigentes) al que se le cierran las puertas y el futuro a las personas mientras se esquilman sus recursos, nos pone sobre la mesa unas cifras de muertes que no queremos ver.

La interpretación grouchiana del marxismo, esa de tener unos principios pero sin importar cambiarlos por otros cuando no gustan, no encaja en nuestra visión.

Y no tiene futuro cualquier proyecto político desde la Izquierda que no lleve en su frontispicio la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la ONU en París, 1948 . Tampoco deben tener recorrido la tibieza o la falsa equidistancia. En situaciones como la que tratamos nuestros planteamientos deben ser diáfanos, claros, sin titubeos.

Habrá que preguntarse algo nimio: ¿ ha servido a los intereses de España traicionar a nuestros hermanos saharauis o debemos empezar a acostumbrarnos a partir de ahora a tragar regalos envenenados como el de la matanza en la frontera?.

¿ Hay una política exterior definida o un parcheo a la rueda de las actuaciones de nuestro vecino del norte de África?.

¿ Los flujos migratorios son un "sálvese quien pueda" para el país afectado se las averigüe o habrá alguna vez una política común de la Unión europea, esa que pone límites a las personas pero nunca al capital?.

Porque se olvida muy pronto que a lo largo de la Historia el ser humano - con esa absurda pretensión que tiene de intentar comer todos los días y aspirar a una vida mejor- si no encuentra la solución en su lugar de nacimiento, siempre va a " buscarse las habichuelas " allá donde intuye que hay posibilidades.

Santiago Agrelo Martínez,

Siendo no creyente como he dejado claro en tantos escritos no me duelen prendas en reconocer que ojalá hubiera escuchado de dirigentes políticos a los que considero próximos una denuncia tan contundente como la realizada porarzobispo emérito de Tánger "No preguntes cuantos son los que murieron..."